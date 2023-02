Tunis African Open 2023 : Des judokas de plus de 34 pays attendus à Radès

Tunis African Open 2023 , la compétition internationale de Judo de Tunis est prévue du 09 au 12 mars 2023 avec la participation de judokas de plus de 34 pays qui seront en compétition à la salle omnisports de Radès.

Le Directeur Technique de la fédération tunisienne de judo, Béchir Khiari précise que ce nombre pourra être revu à la hausse dans les jours à venir précédant la date limite des inscriptions, fixée au 1er mars.

Il a précisé que le coup d’envoi du tournoi sera donné le 9 mars avec les compétitions des catégories cadets et cadettes, tandis que les juniors entreront en lice le 10 mars et les seniors les 11 et 12 mars 2023.

La Tunisie sera engagée dans toutes les catégories d’âges féminines et masculines, répartis comme suit : 58 judokas représenteront les catégories cadets et cadettes, 52 chez les juniors et 65 chez les seniors.

Il a ajouté que le tournoi représentera pour certains éléments une phase de qualification aux jeux olympiques de Paris-2024, notamment Nihel Landolsi (70 kg), Oumaima Bdioui (48 kg), Fraj Dhouibi (60 kg), Koussai Ben Ghars (100 kg) et Wahib Hadiouch (+100 kg) et dont les chances de qualification restent réelles.

“Notre objectif est d’intensifier les participations internationales de nos sportifs d’élite afin d’améliorer leurs classements mondiaux et conforter leurs chances de qualification aux JO-2024 en figurant notamment parmi les 16 meilleurs judokas du monde”, a-t-il expliqué.

Rappelons que les médaillés d’or des catégories seniors gagneront 100 points dans le classement mondial tandis que les médaillés d’argent se verront attribuer 70 points et les médaillés de bronze 50 points.

Tekiano avec TAP