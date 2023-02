L’ONUDC soutient la Tunisie en matière de prévention et de lutte contre l’addiction à la drogue

La représentante de l’office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC) pour la région MENA Cristina Albertin a souligné mercredi, au cours d’une réunion de travail avec le ministre de la santé Ali Mrabet, la disposition de son organisation à appuyer les programmes du ministère de la santé en matière de prévention et de lutte contre l’addiction à la drogue.

Cette réunion a permis de passer en revue les programmes de coopération entre le ministère de la santé et le bureau régional de l’ONUDC et la stratégie nationale multisectorielle (2021-2025) en matière de prévention et de prise en charge des troubles du comportement liés à la consommation de substances illicites dans la société et les établissements pénitentiaires .

A cette occasion, le ministre de la santé a souligné l’importance du programme exécutif pour la réalisation des objectifs assignés dans les meilleurs délais à même de garantir la protection des catégories ciblées et la société, saluant la coopération avec le bureau régional de l’ONUDC et les efforts déployés par tous les intervenants en matière de prévention et de lutte contre laddiction à la drogue.