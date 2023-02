Programme Ghodwa khir : résilience démocratique et implication citoyenne : l’appel à projets lancé

Le Programme Ghodwa khir : résilience démocratique et implication citoyenne est lancé dans sa 2ème édition avec un appel à projets. L’appui aux associations Tunisiennes et le programme “Ghodwa khir – غدوة خير” s’inscrivent dans le cadre de différentes thématiques prioritaires pour la société civile tunisienne comme pour la France telles que la consolidation démocratique, l’implication citoyenne, la défense des libertés publiques, l’accès aux droits et à la justice, la lutte contre les inégalités et les discriminations ou encore le développement social et économique juste des territoires.

L’Ambassade de France en Tunisie a fait du soutien à la société civile un des axes principaux de sa coopération avec les tunisiennes et les tunisiens. En 2022, treize associations œuvrant sur ces enjeux ont bénéficié du soutien du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Tunisie dans le cadre de la 1ère édition du programme “Ghodwa khir – غدوة خير”.

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Tunisie renouvelle cette année cet appel à projets qui permettra d’appuyer -au moyen de subventions, de formations et de diverses activités de valorisation, de mise en réseau et de communication- de nouvelles organisations de la société civile tunisienne agissant en faveur de ces thématiques.

Les associations porteuses de projets ont jusqu’au 19 mars 2023 pour candidater. Le dossier de demande de subvention, dûment rempli et accompagné des annexes, devra être envoyé à l’adresse suivante : societe-civile@institutfrancais-tunisie.com.

Pour en savoir plus sur le programme “Ghodwa Khir” et l’appel à projets (version française et arabe), suivez ce lien.

Cette année, une dizaine de projets à fort impact à travers tout le pays et aux retombées pérennes sera retenue, alors, pourquoi pas le vôtre ?

