Tunisie Telecom considère la RSE comme une priorité essentielle

En tant qu’entreprise citoyenne, Tunisie Telecom a remporté le prix de la meilleure action RSE en Tunisie en 2022, et continuera à travailler en faveur des générations futures en mettant en œuvre des actions pour l’égalité des chances, l’inclusion éducative et l’inclusion numérique.

Tunisie Telecom soutient les actions de SOS village sur le territoire tunisien depuis plusieurs années et c’est dans cette optique que Monsieur Lassâad Ben Dhiab a rendu visite à l’Association SOS Village d’enfants Gammarth le 23 février courant.

Au cours de cette visite, il a remis à Monsieur Mohamed Meguediche, président de l’association, la subvention annuelle de Tunisie Telecom. Cette subvention est destinée à assurer les dépenses des familles que parraine Tunisie Telecom au sein des Villages d’Enfants et témoigne de l’engagement de Tunisie Telecom à soutenir les enfants en difficulté et à contribuer à l’amélioration de leur vie quotidienne. Cette initiative est en ligne avec les efforts continus de Tunisie Telecom pour promouvoir une RSE responsable et engagée envers la société tunisienne dans son ensemble.

Dans son discours, M. Lassâad Ben Dhiab a souligné que « Tunisie Telecom, en tant qu’entreprise citoyenne responsable et consciente de son rôle social, est engagée à soutenir les Villages d’Enfants SOS Tunisie. Cette initiative vise à favoriser une meilleure intégration sociale des jeunes vivant dans ces villages ».

Tunisie Telecom s’engage à contribuer au bien-être de la société tunisienne dans son ensemble, en soutenant des actions visant à améliorer la qualité de vie des jeunes les plus vulnérables et en les aidant à développer leur plein potentiel.

En tant qu’entreprise responsable, Tunisie Telecom a à cœur de s’impliquer dans des initiatives qui ont un impact positif sur la société et contribuent à faire progresser le développement durable de la Tunisie.