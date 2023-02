L’Apple Watch continue à dominer le marché des montres connectées

Aujourd’hui, les fabricants de montres connectées ne cessent pas d’essayer de nouveaux designs, fonctionnalités… afin d’attirer les consommateurs et mettra fin à la dominance de l’Apple Watch dans le marché international.

La montre connectée de l’entreprise multinationale américaine Apple ne cesse pas d’occuper les segments du milieu et du haut de gamme. On trouve que les ventes de montres et de bracelets connectés de la Pomme ont augmenté au cours de l’année 2022, surtout avec le lancement d’Apple Watch Ultra.

CounterPoint a réalisé une étude dont elle nous fait voir que les ventes de montres connectées ont augmenté de 12 % en 2022. De ce fait, Apple a encore augmenté son avance sur ses adversaires. Ainsi, on trouve que sa part de marché est passée à 34,2 %, 1,5 point de plus que l’année précédente.

Malgré les montres de Samsung, dont la Galaxy Watch5 Pro ne manque pas de qualités et malgré les prix élevés des Apple Watch, ces dernières restent les montres préférées du grand public.