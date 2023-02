Décès de l’écrivain et l’ancien ministre de la culture Bechir Ben Slama

La scène culturelle tunisienne vient de perdre l’écrivain, l’homme politique et ancien ministre de la culture Bechir Ben Slama, décédé dans la nuit de samedi à dimanche 26 février 2023, à l’âge de 92 ans.

Né le 14 octobre 1931 au Bardo, Béchir Ben Slama a fait ses études primaires à l’annexe du Collège Sadiki et secondaires au même établissement.

Obtenant son diplôme et le baccalauréat français, il entre à l’Institut des Hautes Etudes (Faculté d’Alger) à Tunis (Propédeutique). Après le passage du concours de l’Ecole Normale Supérieure de Tunis (octobre 1956) il fait ses études à la section des Lettres et Langue Arabes ainsi que la Littérature Française. Il enseigne pendant quelques années à Tunis au Collège Alaoui puis à l’Ecole Normale d’Instituteurs. Il quitte l’enseignement en 1963 pour se consacrer aux activités politiques et culturelles.

Au sein du Comité Supérieur de l’Union de la Jeunesse Tunisienne il est chargé des publications et notamment la Revue Ach Chabab ( Jeunesse ) ( Rédacteur en chef ).

Pendant son passage au Ministère de la Culture en tant que ministre de 1981 à 1986, Béchir Ben Slama s’est attelé, avec la collaboration d’éminents Hommes de Culture, à la création de plusieurs institutions Culturelles dont : la Fondation académique de la traduction, établissement de textes et études ( 1983 ) ( Beit El Hikma ) devenue Académie des Lettres et des Arts au début des années 90, la Troupe Nationale de Musique, le Théâtre National, les Journées Théâtrales de Carthage (JTC), le Conseil National de Culture, l’Institut Supérieur de Musique, l’Institut Supérieur de Théâtre, l’Institut Supérieur d’Animation Culturelle, le Fonds de Développement Culturel, le Fonds pour l’encouragement à la Production cinématographique, le Centre d’Etudes et de documentation Culturelle, la Réalisation de la première tranche de la Bibliothèque Nationale , la Foire Internationale du Livre et la création de 12 Prix annuels dans le domaine de la culture.

Il a à son actif un grand nombre de publications en langue arabe (Nouvelles, romans, théâtre) dont “Les Ephémères” ( Romans-Tétralogie) ainsi que plusieurs nouvelles et pièces de théâtre en un seul acte parues dans les journaux et revues.

Il est également l’auteur d’une série d’études littéraires, de langue et d’opinion dont ” La Langue Arabe et les problèmes de l’Ecriture”.

Il a traduit plusieurs nouvelles et pièces de théâtre parues dans des revues et des journaux.