Mété en Tunisie : Temps froid et possibilité de pluies sur le nord

Un temps froid est attendu, le matin, avec pluies éparses et orageuses sur le nord et possibilité de chute de grêles par endroits. Ces pluies concerneront certaines communes du centre-est, l’après-midi, et temps stable ailleurs.

Un vent fort soufflera prés des côtes. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et les bulletins d’alerte météo restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Une légère baisse des températures est prévue et les maximales varieront entre 9 et 14 °C dans le nord et les hauteurs et entre 16 et 23 °C ailleurs.

Ce mardi 28 février 2023 coïncide avec le 1er jour du printemps selon le calendrier agraire.