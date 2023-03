Météo en Tunisie : Temps partiellement nuageux avec des pluies éparses et orageuses

Le temps partiellement nuageux à très nuageux sur l’extrême Nord, avec des pluies éparses et orageuses.

Ces précipitations concerneront, également, quelques délégations du Centre à la fin de la journée, avec possibilité de chute de grêles sur des endroits limités.

Le vent continuera à souffler fort près des côtes et sur le Sud soulevant des sables et de la poussière.

Les bulletins d’avertissement restent en vigueur pour l’activité de navigation et de la pêcheLa mer sera agitée à très agitée au Nord.

Les températures maximales oscilleront entre 10 et 16 degrés au Nord et elles seront dans la limite de 8 degrés sur les hauteurs et entre 17 et 22 degrés dans le reste des régions .