Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront denses sur le nord et la région du sahel l’après-midi avec des pluies éparses, selon l’institut national de la météorologie.

L’intensité du vent se poursuivra près des côtes et la mer sera très agitée.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 15 et 19 degrés dans le nord et le centre et oscilleront entre 19 et 23 degrés dans le sud du pays.