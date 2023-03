Convention de partenariat entre l’INSAT et Télécom SudParis

L’INSAT annonce sur sa page Facebook officielle avoir signé une nouvelle convention internationale avec Télécom SudParis, et ce mercredi 1er mars 2023, portant sur la mobilité et la double diplomation à partir de l’année universitaire 2023/2024.

Télécom SudParis est une grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat.

Elle compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et environ une centaine de doctorants, et fait partie de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’école d’ingénieurs en France.