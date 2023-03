IHEC Carthage organise l’événement MUNTALKS Debate 1.0

L’IHEC Carthage a publié sur sa page Facebook officielle l’organisation de l’événement MUNTALKS Debate 1.0 qui se déroule vendredi 03 mars 2023.

Un nouvel ordre mondial est en train de s’établir. L’Asie poursuit son inexorable ascension dans le classement des puissances économiques mondiales, reléguant les puissances européennes à un rang inférieur.

L’Afrique, un continent longtemps sous l’influence de la France, connaît en cette période un fort sentiment anti-français, le menant vers de nouvelles tendances socioculturelles mais surtout économiques.

Quelle place pour la Tunisie dans ce nouvel ordre ? Le pays qui a accueilli la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8) en 2022 et qui a pour un de ses plus grands fournisseurs d’aide au développement, le Japon, est-il sur le point de prendre un nouveau chemin, loin de l’UE et de son identité post-coloniale ?

Le débat comportera deux équipes comprenant chacune un expert et deux étudiants qui vont débattre pour décider quel chemin la Tunisie doit prendre.

MUNTALKS réunira un large panel des individus aux perspectives diverses sur ce problème.