L’écrivain français Pascal Quignard est en Tunisie pour la première fois

L’Institut français de Tunisie a annoncé qu’il va accueillir l’écrivain français Pascal Quignard, pour la première fois, et ce dans le cadre du colloque international “Pascal Quignard et la Méditerranée” qui se déroule les 2 et 3 mars au palais Ennejma Ezzahra, puis le 4 mars à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis (ISLT).

Le colloque est organisé par le LFC (ATLL), l’ISLT- Université de Carthage et Le Centre des

musiques arabes et méditerranéennes “Ennejma Ezzahra”, en partenariat avec l’Institut

français de Tunisie, le CERILAC-Paris VII, l’ISLN- Université de Carthage et l’ITEM (CNRS-ENS, Paris).

Si vous êtes intéressé par cet évènement, vous pouvez vous rendre que ce soit au

palais Ennejma Ezzahra ou à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis (ISLT), sachant que l’entrée est libre et gratuite.