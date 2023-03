Mobile Film Festival : L’IFT annonce l’ouverture des candidatures pour la 2ème édition

Le “Mobile Film Festival” est un festival international de courts-métrages fondé en 2005 sur un principe simple : 1 mobile, 1 minute, 1 film sur un thème libre.

L’IFT annonce le lancement de la deuxième édition du « Mobile Film Festival » et invite les réalisateurs et réalisatrices d’Afrique résidents sur le continent africain à réaliser un film selon le même principe et sur un thème libre.

Ce festival vise à inciter les talents du monde entier à devenir les réalisateurs et réalisatrices de demain. Le choix porte sur le téléphone mobile pour pouvoir filmer, afin de permettre de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions.

Il est à souligner que cette année le “Mobile Film Festival – Africa” a été choisi comme l’un des événements officiels du programme de “Rabat, Capitale Africaine de la Culture”.

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et les conditions de participation sur le site suivant : https://mobilefilmfestival.africa/

N’oubliez pas d’envoyer vos films avant le mardi 4 avril 2023 !