Xiaomi 13 Pro : le smartphone premium qui défie Samsung et Apple au Mobile World Congress Barcelone 2023

A l’occasion Xiaomi a lancé son dernier smartphone Premium, concurrent direct du haut de gamme Samsung et Apple, au cours de cette édition du Mobile World Congress Barcelone 2023 (WMC) .

Le Xiaomi 13 Pro, est équipé d’un appareil photo conçu en collaboration avec Leica.

Ce modèle intègre la puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 4.0.

Le Xiaomi 13 Pro sera commercialisé à un tarif dans la norme des smartphones haut de gamme de ses concurrents, soit près de 1300 euros (en version 12/256 Go).

Le Xiaomi 13 Pro intègre un capteur principal Leica Vario-Summicron avec objectif 23 mm (f/1,9) ainsi qu’un téléobjectif Leica de 75 mm (f/2) avec capteur de 50 Mpxl. Le troisième module se compose d’un capteur de 50 Mpxl avec objectif ultra grand-angle de 14 mm (f/2,2).