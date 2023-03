21ème édition du festival de la chanson tunisienne du 07 au 12 mars 2023 à la Cité de la Culture

Placée sous le signe ” Eddenya Ghneya ” (La vie n’est qu’une chanson), le festival de la chanson tunisienne (FCT) revient dans sa 21ème édition du 07 au 12 mars 2023 à la Cité de la Culture Chedly Klibi avec au programme 24 œuvres en lice dont 14 classées chanson tunisienne ” al wataria ” et 10 nouveaux genres.

Dévoilant la programmation détaillée de cette édition, la deuxième depuis son retour en 2021, après une interruption de 12 ans, Mohamed Hédi Jouini, président du comité directeur a, lors d’une conférence de presse organisée mercredi matin au Théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture, tenu à souligner que cette édition se veut une session de reconnaissance à travers des hommages à la mémoire de ceux qui ont balisé la voie, de découverte de talents et d’ouverture vers le monde arabe, avec une nouvelle vision englobant les nouveaux genres pour être au diapason de ce qui se passe sur la scène musicale contemporaine dans un contexte marqué par l’émergence de nouvelles industries musicales.

La soirée d’ouverture sera dédiée à la mémoire de Dhikra Mohamed à l’occasion de la commémoration du 20ème anniversaire de son décès (1966-2003) et ce avec la participation d’artistes tunisiens et les invités de la session : Heni Chaker, Mohamed Al Helou et Iheb Tawfik (Egypte), Saad Ramadan (Liban), Nicolas Saade Nakhla, Cheb Jilani et Khaled Zouaoui (Libye). La participation tunisienne à cette soirée sera avec Saber Rebai, Mohamed Jebali, Yosra Mahnouch, Safa Saad, Ghazi Ayadi , Molka Cherni, Nawel Ghachem, Eya Daghnouj et Olfa Ben Romdhane.

Prenant la parole, le directeur artistique Adel Bondka a, lors de la conférence de presse organisée en présence de Hend Mokrani, directrice générale de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFPCA), indiqué que les trois premières soirées de la compétition officielle “chanson tunisienne” seront agrémentées d’hommages aux pionniers de la chanson en vue de remettre à l’honneur des grandes vedettes disparues qui ont façonné l’histoire de la musique tunisienne. Le choix s’est porté sur les pionniers parmi les voix masculines à savoir Hédi Jouini (1909-1990), Mohamed Jamoussi (1910-1982) et Ali Riahi (1912-1970), Mais aussi des voix féminines indélébiles en l’occurrence des grandes vedettes ; Oulaya (1936-1990), Saliha (1914-1958) et Naama (1934-2020). L’idée de ces soirées a-t-il indiqué, est d’assurer sur une même scène, celle du Théâtre de l’Opéra, une sorte de transmission entre trois générations de chanteurs, d’interprètes, de paroliers, de compositeurs et d’arrangeurs.

Outre les compétitions et les hommages, le programme prévoit dans la section ” Programmation parallèle “, trois soirées hors la Cité et ce, à la prison civile des femmes à la Manouba, à la prison civile d’Oudhna et au centre des personnes âgées de la Manouba.

” La mémoire du festival ” est l’intitulé d’une exposition de photographies et de portraits qui se tiendra sur l’histoire du festival de la chanson tunisienne depuis 1987, invitant à un voyage à travers le temps grâce à travers des photos provenant des Archives Nationales de Tunisie, de la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) et de l’agence Tunis Afrique Presse ainsi que des extraits vidéo qui seront projetés devant le public tout au long de la période du festival.

En collaboration avec l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT), un colloque scientifique ayant pour thème ” Le secteur de la musique en Tunisie : de la tutelle de l’Etat à l’Economie de marché “, auquel participe une pléiade d’experts, de chercheurs, musicologues et universitaires.

Programmé pour le jeudi 9 mars 2023 à l’ISMT, ce colloque, dont la coordination est assurée par Anis Meddeb, maître de conférences en musique et musicologie à l’ISMT, a pour objectif de faire le point sur le secteur musical en Tunisie à la lumière du système actuel de l’économie de marché -dominé par les technologies modernes- dans les processus de production artistique ainsi que dans la commercialisation et la promotion des œuvres.

Le jury du FCT 2023 présidé par Adnane Chaouachi (musicien, compositeur et chanteur) réunit les membres suivants: Tahar Guizani, (professeur de musique et compositeur), Oussema Farhat (auteur compositeur-interprète), Mokdad Shili, (musicien, chanteur et compositeur), Alya Belaid, (chanteuse), Jlidi Laouini, (poète) et Nabil Abdelmoula (musicien).

Pour cette édition, les 24 candidats seront en lice pour 10 prix : Micro d’Or, Micro d’argent, Micro de Bronze, Prix de l’Asbu, (meilleure interprétation, meilleure composition, meilleure parole), Prix de l’OTDAV et le Prix du public qui, après chaque soirée, aura la possibilité à travers une plateforme mise à sa disposition 2 plateformes numériques disponibles devant la salle de l’opéra pour voter ou via les réseaux sociaux.

Voici le programme détaillé du festival de la chanson tunisienne :