Météo en Tunisie : Pluies éparses attendues ce mardi sur l’extrême nord

Des pluies éparses seront attendues ce mardi sur l’extrême nord et le ciel sera dégagé sur le reste des régions, selon l’institut national de la météorologie.

L’intensité du vent connaîtra une baisse avec une vitesse maximale qui pourra atteindre 40 km/h près des côtes, sur les hauteurs et le sud et la mer sera agitée dans le nord et houleuse sur les côtes Est.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord et sur les hauteurs et oscilleront entre 20 et 25 degrés sur le reste des régions.