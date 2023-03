Prix de vente des bananes en Tunisie fixé par le ministère

Le prix de vente des bananes en Tunisie et celui des pommes seront désormais fixés, respectivement, à 5 dinars/ kg et à 4,5 dinars/ kg, en vertu d’un arrêté du ministère du Commerce et de Promotion des Exportations, rendu public mercredi.

Conformément à cette décision, qui intervient à l’approche du mois de ramadan 2023 et entrera en vigueur à partir du jeudi 9 mars 2023, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement de ces produits ainsi que les commerçants qui en détiennent des stocks, sont tenus d’assurer le ravitaillement du marché en quantités nécessaires et de respecter les circuits de distribution légaux.

En contrepartie, les distributeurs et les transporteurs de ces produits sont appelés à se munir des justificatifs nécessaires en cas d’opération de contrôle.

Toute infraction aux dispositions de cette décision est passible de poursuites judiciaires, avertit le ministère.