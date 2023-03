Un numéro vert au profit des migrants subsahariens a été mis en place par la présidence du gouvernement Tunisien. Dans un communiqué rendu public, la présidence du gouvernement a précisé que ce numéro vert permet de traiter les plaintes dans les brefs délais conformément aux procédures juridiques en vigueur.

Le numéro vert 80107785 au profit des migrants subsahariens résidents en Tunisie vise à dénoncer toute violation de leur droit. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application des mesures annoncées par la présidence de la République et afin d’assurer davantage d’encadrement aux migrants subsahariens.

Rappelons que le président de la République Kaies Saied a pris un ensemble de mesures, dimanche dernier 5 mars 2023, en faveur des migrants subsahariens notamment la remise de la carte de séjour d’une durée une année au profit des étudiants des pays africains dans le but de faciliter leur résidence en Tunisie.

Les mesures sont détaillées dans le poste qui suit :

La présidence de la République a également affirmé la facilitation des opérations de départ volontaire en collaboration avec les ambassades des pays africains installées en Tunisie. Il s’agit aussi d’accroitre l’encadrement et les aides sociale et psychologique aux migrants et réfugiés des pays africains par le biais de l’organisation du croissant rouge tunisien et notamment lutter contre toutes les formes de traite de personnes et d’exploitation des migrants irréguliers.

Tekiano avec TAP

