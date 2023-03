Point Zéro : Exposition et rencontre autour de ce roman graphique

L’Institut français de Tunisie annonce l’organisation d’un événement auquel il invite le public intéressé par la littérature à assister une exposition et rencontre autour du roman graphique Point Zéro de Abir Gasmi et Kamal Zakour (Alfbata, 2023), et ce vendredi 10 mars de 18h30 à 20h dans l’auditorium de l’IFT.

Cette rencontre sera assurée en présence de l’éditrice Simona Gabrieli et sous la modération d’Elsa Despiney, historienne de l’art et commissaire d’exposition.

La version en langue arabe «نقطة الصفر» parue aux éditions Soubia a été soutenue dans le cadre du programme Livres des deux rives de l’institut français.

Il est à souligner que l’entrée est libre et gratuite.