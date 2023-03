Journées de la Francophonie en Tunisie en mars 2023 : Des films et pas que à Tunis et Kairouan (Programme)

Les Journées de la Francophonie en Tunisie sont de retour en mars 2023 et proposent aux passionnés de la langue française une programmation riche qui dépasse de simples projections de films francophones. Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa ‘découvrabilité’ sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française, précisent les ambassadeurs des pays francophones membres de l’organisation.

Lors d’une conférence de presse organisée par l’ambassade du Canda en Tunisie avec le soutien de l’ambassade de la Suisse en Tunisie, il est précisé qu’en plus de projections de films récents à l’IFT, des pièces de théâtre, un festival de l’humour, des rencontres débats, ateliers de bande dessinée sont au menu de la l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie tout le long du mois de mars.

Extrait de la conférence du lancement des journées de la francophonie 2023 en vidéo :

La Semaine du film francophone propose 14 films formats courts, longs et documentaires qui seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’IFT, Institut Français de Tunisie. Des films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit.

Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore l’Alliance Française de Tunis et l’Alliance Français de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc.

Programme des journées de la francophonie 2023 à Tunis et Kairouan :

Le thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, choisi par

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui coïncide avec le 20 mars 2023 est “321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels “.

Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation

culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays

membres de la Francophonie.

