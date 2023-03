La grève de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques maintenue

La grève de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques en Tunisie est maintenue. La fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé jeudi sa détermination à observer la grève prévue les 15 et 16 mars 2023, avec un arrêt de la production.

La fédération a maintenu cette décision en l’absence d’accord avec la partie gouvernementale lors d’une séance de conciliation portant sur l’application du procès-verbal, du 14 septembre 2022 entre l’Union et la présidence du gouvernement relatif à l’augmentation des salaires dans le secteur public.