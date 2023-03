Le batteur Tunisien Malek Lakhoua sort son nouveau projet jazz intitulé Majazz. Le terme renvoie aux notions à la de “métissage” ou “alliage” et tient lieu de titre au nouveau projet conçu et signé par l’artiste Malek Lakhoua.

Ce projet réunit les sonorités orientales du oud tunisien et plusieurs instruments jazz à l’instar de la batterie ou la trompette. C’est aussi une rencontre inédite entre le oud et les sonorités du vibraphone.

Majazz est une métaphore qui évoque des sonorités plurielles qui se conjuguent ensemble. Cela équivalut en arabe à donner libre cours à l’imagination et à l’imaginaire. C’est une métaphore de liberté qui est au cœur même de la musique jazz qui souligne l’identité musicale de ce projet.

Voyage musical à travers des nouvelles compositions spécialement écrites pour l’occasion, “Majazz” s’appuie aussi sur des arrangements de standards de jazz et également des airs de musique arabe, savoureusement mis en œuvre par un sextet qui sera en résidence artistique grâce au soutien et au concours de l’Institut français de Tunisie.

Cette formation réunira des musiciens de deux continents et quatre pays différents : le vibraphoniste italien (basé à Paris) Nicholas Thomas, le trompettiste français Quentin Ghomari, le contrebassiste suisse (basé à Vienne) Andreas Wealti et les deux oudistes tunisiens Aziz Essaied et Mouna Chtourou, avec le batteur Malek Lakhoua qui complétera la liste.