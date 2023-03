Le Salon de la création Artisanale 2023 ouvre ses portes, l’Algérie invitée d’honneur

Le Salon de la création Artisanale 2023 ouvre ses portes au parc des exposition du Kram. La 39ème édition du Salon de la création Artisanale se tient, du 10 au 19 mars, sous le signe ” Notre histoire..c’est notre Métier ” avec la participation de 1200 exposants.

Inaugurée vendredi par la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, ce salon est organisé par l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT) avec la participation d’artisans, d’entreprises, des jeunes promoteurs et d’étudiants exerçant dans diverses filières dont le tissage manuel, l’art de la table, le mobilier et les parfums.

Le salon comporte l’espace des concours de création avec la participation de 188 étudiants, l’espace d’inspiration, l’espace olympiade de la sculpture sur bois, l’espace des jeunes promoteurs (85 jeunes) et l’espace régions mettant en avant la richesse et la diversité des 24 gouvernorats.

L’Algérie est l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition à travers la participation de 25 artisans dans un pavillon qui s’étend sur une superficie de 250 mètres carrés pour l’exposition et la vente de ces produits. La participation algérienne s’inscrit dans le cadre de l’activation des accords de coopération conclus entre les deux pays dans le domaine des industries traditionnelles et des accords conclus entre l’Office national de l’artisanat et l’Agence nationale algérienne de l’artisanat.

Le directeur général de l’ONAT, Faouzi Ben Halima, a mis l’accent sur l’importance du salon du point de vue du nombre de participants. Ben Halima a précisé que le salon de l’artisanat comporte plusieurs thématiques, dont essentiellement, “les produits de souvenirs de l’artisanat” et “l’artisanat, ami de l’environnement”.. L’objectif recherché est d’inciter les jeunes à innover en créant des produits amis à l’environnement, a-t-il précisé.

L’ONAT, prévoit d’organiser, en juin 2023, la 1ere édition du salon de la mode et des accessoires afin de permettre aux artisans de promouvoir leurs produits artisanaux.

L’office œuvre également, selon ses dires, à assurer la relance du marché touristique et à cibler le marché d’exportation, faisant savoir que la Tunisie a réalisé, récemment, des recettes d’exportation de 40 millions de dinars(MD) pour le marché américain, 22 MD pour le marché français, et 17 MD pour le marché qatari.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine a souligné que le Salon de la création artisanale constitue un rendez-vous important pour le secteur de l’artisanat, un domaine vital pour l’économie nationale qui assure l’emploi de plus de 300 mille artisans et artisanes. Il constitue, également, une occasion pour dévoiler la créativité et l’innovation des jeunes artisans.

Le ministre du tourisme a mis l’accent sur la nécessité de travailler davantage pour booster les exportations dans le secteur de l’artisanat, d’autant plus qu’il y a une forte demande sur la destination tunisienne et les produits de l’artisanat.

Et de poursuivre que les recettes d’exportation des produits de l’artisanat ont atteint, en 2022, 150 MD.

Belhassine a rappelé que son département a organisé, en 2022, plusieurs événements à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie pour promouvoir davantage les produits de l’artisanat et pour donner l’occasion aux artisans de commercialiser leurs produits.