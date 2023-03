Fenix Rally 2023 : La 3e édition du grand Rallye Fenix international de Tunisie sera lancée de Djerba

Fenix Rally 2023 , la 3e édition du grand Rallye Fenix international de Tunisie se déroule du 14 au 22 mars 2023 dans le sud Tunisien. Ce rallye international comptera la participation de pas moins de 94 automobiles et camions et 26 motos en provenance de 24 pays à l’instar de la France, l’Italie, la Pologne, la Grèce et la Bulgarie.

Le Fenix Rally constitue un des évènements sportifs majeurs accueillis par la Tunisie en vue de promouvoir le tourisme sportif et le désert. Le point de départ du Rallye International se fera mercredi 15 mars, à partir de l’île de Djerba et la clôture est prévue le 22 mars 2023 à Douz.

Le Fenix ​​Rally a marqué le début d’une nouvelle ère dans le rallye dans le désert. Inspiré du Rallye Dakar, un classique en Afrique, Fenix ​​Rally est le descendant vivant du Rallye de Tunisie et l’incarnation de l’éveil d’une légende, lit-on sur le site de l’événement. La compétition s’étale sur 7 jours au cours desquels les concurrents vont parcourir 2000 kilomètres de course contre la montre.

Pour suivre les aventures de Fenix Rally 2023, regardeZ les belles vidéos et photos partagées sur la page officielle de l’évenement.

Tekiano