La Cité des sciences à Tunis accueille “PIZZA AND PASTA SHOW ” un événement aux saveurs de l’Italie

La Cité des Sciences à Tunis accueille les 14 et 15 mars 2023 un Masterclass et un show cooking autour de la Pizza Napolitaine et la pasta italienne “PIZZA AND PASTA SHOW ” organisés par le centre de formation La Dacquoise, en étroite collaboration avec le Groupe des Pizzaioli Tunisini et l’Associazione GPN (Gruppo La Piccola Napoli).

La cuisine italienne est une cuisine ensoleillée, parfumée, une vraie farandole de couleurs, d’arômes et de saveurs qui séduit les palais les plus exigeants, quelle que soit la latitude.

Pasta, Pizza, de goûts et de couleurs variées : la cuisine italienne on l’aime tellement qu’on lui fait sa fête !

Alors, attachez vos ceintures, décollage gustatif immédiat !

Cet événement gourmand verra la participation de deux formateurs de premier rang, les chefs Feres Brini et Tommaso D’Amoia qui ont décidé de remettre sous les feux des projecteurs le savoir-faire italien d’antan.

Réel moment d’échange et de partage, plusieurs pizzaïolos tunisiens seront présents afin de partager des astuces, des techniques professionnelles et du savoir-faire.

Au programme :

Premier jour – 14 Mars 2023

10:00

– MASTERCLASS DE LA PIZZA NAPOLITANA

– EXAMAMEN DE NIVEAU DES PARTICIPANTS

– COURS ACADEMIQUE ET TECHNIQUE SUR LES PATES ET LA FARINE

– ATELIER PRATIQUE

14:30 : ACCEUIL DES INVITEES

15:00 : DEMARRAGE DU SHOW COOKING DE PIZZA

Deuxième jour – 15 Mars 2023

10:00 : MASTER CLASS ET ATELIERS

12:00 : ACCEUIL DES INVITEES VIP ET CLIENTS DE LA ROSE BLANCHE

13:00 : DEMARRAGE DU SHOW COOKING DE PIZZA ET PATES FRAICHES

14:00 : Un BUFFET DE PIZZA ET PATES FRAICHES

15:30 : REMISE DES DIPOMES

Qualité, température, astuces … la farine, c’est le nerf de la guerre pour une bonne pizza et une délicieuse pasta.

La Napolitaine reste une star des pizzas…et une pizza de stars, La recette était d’ailleurs depuis 2004, inscrite au journal officiel italien ! Les petits secrets de fabrication familiale, eux, sont jalousement gardés par chaque génération de pizzaïolo.

Pour s’assurer de l’authenticité d’une vraie napolitaine, il ne reste donc qu’une chose à faire : Venir assister, apprendre et déguster les saveurs de l’Italie au ”PIZZA AND PASTA SHOW”, « La où la farine devient un art » !

Tekiano avec communiqué