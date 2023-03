A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau la Cité des Sciences à Tunis propose un programme scientifique dimanche 19 mars 2023. La Journée mondiale de l’eau est instaurée pour sensibiliser le public et l’incite à agir pour lutter contre la crise de l’eau et de l’assainissement en concrétisation du 6e objectif du développement durable à savoir” eau propre et assainissement pour tous d’ici 2030″.

La CST prévoit un programme riche et varié comportant des interventions scientifiques qui seront présentées par des experts et professionnels en matière d’indicateurs nationaux sur l’eau et ce, en partenariat avec le ministère de l’agriculture, des ressources hydriques et de la pêche, le centre des recherches et des technologies des eaux (CERTE) et l’agence Allemande de coopération internationale (GIZ).

Les interventions scientifiques portent sur des thèmes ayant trait à la gestion des ressources en eau, la productivité de l’eau, la gestion de la demande, de l’offre et de la protection des ressources naturelles selon une approche de la GIZ en matière de gestion de l’eau en Tunisie, la recherche et l’innovation moteur du changement, ainsi que la rénovation du pavillon de l’eau à la cité des sciences à Tunis qui est financé par la GIZ et l’appui au projet de réforme du secteur de l’eau en Tunisie.

Cette manifestation comporte également une exposition itinérante mise à disposition par le CERTE et organisée dans le cadre du projet MEDWAYCUP à l’initiative du centre euro-méditerranéen pour le développement durable en Italie.

Des ateliers scientifiques seront organisés à cette occasion pour vulgariser le cycle de l’eau accompagné d’une vidéo pédagogique relatant le voyage de l’eau dans la nature et les transformations physiques de l’eau, les secrets de l’eau et l’eau virtuelle.

Tekiano avec communiqué