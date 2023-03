C’est en tout cas la promesse du nouveau ChatGPT, annoncé depuis peu il est finalement disponible. Il promet d’être le système le plus avancé d’OpenAI, produisant des réponses plus sûres et plus utiles.

Il promet de résoudre des problèmes difficiles avec une plus grande précision, grâce à ses connaissances générales plus larges et à ses capacités de résolution de problèmes. Il s’engage à être plus créatif et collaboratif que jamais. Il peut générer, éditer et itérer avec les utilisateurs sur des tâches d’écriture créatives et techniques, telles que la composition de chansons, l’écriture de scénarios ou l’apprentissage du style d’écriture d’un utilisateur.

Et ChatGPT donne des exemples de tests de ses capacités :

Expliquez l’intrigue de Cendrillon dans une phrase où chaque mot doit commencer par la lettre suivante de l’alphabet de A à Z, sans répéter aucune lettre.

Réponse: Une belle Cendrillon, qui habite avec impatience, gagne enfin le bonheur; inspirant des parents jaloux, l’amour nourrit comme par magie un prince opulent ; sauve tranquillement, la pantoufle triomphe, unissant très merveilleusement, la jeunesse xenial avec zèle.

Une belle Cendrillon, qui habite avec impatience, gagne enfin le bonheur; inspirant des parents jaloux, l’amour nourrit comme par magie un prince opulent ; sauve tranquillement, la pantoufle triomphe, unissant très merveilleusement, la jeunesse xenial avec zèle. Andrew est libre de 11h à 15h, Joanne est libre de midi à 14h puis de 15h30 à 17h. Hannah est disponible à midi pendant une demi-heure, puis de 16h à 18h. Quelles sont les options d’heures de début pour une réunion de 30 minutes pour Andrew, Hannah et Joanne ?

Réponse: Voici une liste de leurs disponibilités : – Andrew : 11 h à 15 h – Joanne : midi à 14 h et 15 h 30 à 17 h – Hannah : midi à 12 h 30 et 16 h à 18 h Basé sur leur disponibilité, il y a une fenêtre de 30 minutes où tous les trois sont disponibles, soit de 16 h à 16 h 30. Ainsi, la réunion peut être programmée à 16 heures.

La nouvelle assure qu’après 6 mois à rendre GPT-4 plus sûr et plus aligné. GPT-4 est 82 % moins susceptible de répondre aux demandes de contenu non autorisé et 40 % plus susceptible de produire des réponses factuelles que GPT-3.5 lors de nos évaluations internes.