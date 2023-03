Le président du parlement Tunisien de 2023 et ses adjoints élus

Le président du parlement Tunisien de 2023 et ses deux adjoints ont été élus au terme d’un scrutin organisé à cet effet lundi 13 mars. Le vote a abouti à l’élection de Brahim Bouderbala, ancien bâtonnier, comme président du parlement et de Anouar Marzouki et Saousen Mabrouk, adjoints du président avec respectivement 72 voix et 87 voix.

Brahim Bouderbala, ancien bâtonnier, a raflé 83 voix contre 67 voix pour son rival en course, Abdessalem Dahmane. Pour le poste de vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple, deux candidats en lice se sont présentés à ce poste. Il s’agit de Riadh Jaidane (58 voix) et d’Anouar Marzougui (29 voix).

Les deux candidates au poste de vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple sont sont Saoussen Mabrouk et Amel Meddeb. Elles ont obtenu respectivement 36 voix et 28 voix au premier tour.

Il est à noter que le président de la République, Kais Saïed avait décidé le 25 juin 2021 de suspendre les travaux de l’ancien parlement, sur la base de l’article 80 de la Constitution.

Il a également annoncé la dissolution du parlement et avait décrété une salve de décisions et mesures, dont notamment l’organisation d’un référendum sur une nouvelle Constitution (25 juillet 2022) et la tenue d’élections législatives le 17 décembre 2022.

Au terme d’une séance inaugurale marathonienne qui a démarré tambour battant sur fond d’une vive polémique suite à l’interdiction des médias privés, locaux et internationaux, d’assurer la couverture des travaux, le nouveau parlement a réussi enfin à élire son président et ses deux adjoints.