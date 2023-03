Le Carnaval international Yasmine Hammamet 2023 va illuminer la ville et ses environs (programme)

Le carnaval international Yasmine Hammamet se déroule du 17 au 20 mars informe l’équipe de Médina Yasmine Hammamet et Carthage Land. Sont attendus pour cette 8ème édition du carnaval, 13 troupes internationales et 11 troupes nationales qui se produiront en plein air.



Carnaval international Yasmine Hammamet, l’événement coloré de l’année se déroule du 17 au 20 mars 2023 dans les villes de Hammamet et Nabeul qui seront illuminées de mille éclats et emporteront les visiteurs dans un tourbillon de couleurs et de joie.

Une édition sensationnelle, plus grandiose que jamais se concocte avec la participation de 320 artistes venus de 8 pays et 330 artistes tunisiens pour vous offrir un spectacle inoubliable.

Le Carnaval prévoit 2 parades qui auront lieu les 18 et 19 mars à partir de 16h de Médina vers la Marina Yasmine Hammamet et un grand défilé magique. Des chars décorés défileront devant les présents pour les plonger dans un univers fantastique et féerique avec des costumes chatoyants et des décors époustouflants.

Programme du Carnaval international Yasmine Hammamet 2023

Vendredi 17 mars 2023 :

Animations diverses à la Médina, Carthage Land Hammamet et les hôtels partenaires

Animations au centre-ville Hammamet à partir de 16h

Animations au centre-ville Nabeul à partir de 16h

Samedi 18 mars 2023 :

La grande Parade de la médina vers la Marina aller – retour à partir de 16h

Dimanche 19 mars 2023 :

La Petite Parade devant la Médina à partir de 16h

Lundi 20 mars 2023

Animations diverses à la Médina, Carthage Land Hammamet et les hôtels partenaires

