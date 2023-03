StartupGateX propose le festival International des Technologies Emergentes, (FIINDINI/A-HUB) est prévu pour samedi 18 mars 2023 à Tunis dans le cadre d’une manifestation réunissant plus de 200 promoteurs de projets.

FIINDINI est organisé par la société ” StartupGateX “ en collaboration avec l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII ) et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture “ICESCO”.

Cette manifestation verra la participation de plus de 50 pays membres de l’ ICESCO dans le but d’établir des relations avec des PME et des start-up en Tunisie dans un environnement d’innovation internationale.

D’après les données fournies par cette organisation, le festival des technologies émergentes accueillera plus de 10 pays arabes et 30 experts dans la gestion des affaires.

Cette manifestation permettra d’ouvrir l’accès au financement des projets et de commercialiser les technologies innovantes que présentent les sociétés tunisiennes.

Les organisateurs ambitionnent de contribuer à ouvrir de nouveaux horizons d’appui et de financement devant les start-up à l’effet d’établir de nouveaux partenariats et d’intensifier les activités de ce type d’entreprises.

Cette manifestation s’assigne pour objectif de renforcer la communication entre les différents dirigeants de projets et des PME actifs dans les domaines du commerce électronique, du tourisme et des loisirs, du développement durable et de la santé et de leur présenter des solutions bancaires et financières.

Au menu de cette manifestation, figurent plusieurs cycles de formation pour le développement des capacités des jeunes tunisiens dans le domaine de la gestion des projets, ainsi que pour établir des rencontres entre les entreprises en faveur de plus de 100 promoteurs tunisiens de projets.

Lors de cet événement, une Convention de partenariat sera signée entre l’Agence de Promotion de l’industrie et l’Innovation “APII” et “StartupGate” afin de promouvoir les projets des entrepreneurs incubés dans le réseau National des pépinières de l’APII (30 pépinières) dans le marché du golfe afin de faciliter leur accès surtout au marché Saoudien.