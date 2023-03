Emel Mathlouthi s’associe à Barbara Pravi pour chanter une chanson engagée “Lève-Toi” (vidéo)

Emel Mathlouthi, la chanteuse Tunisienne égérie de la révolution s’associe à la chanteuse française Barbara Pravi , celle qui est arrivée deuxième au concours de l’Eurovision 2021 et la révélation féminine de l’année lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2022, pour interpréter ensemble une nouvelle chanson engagée intitulée “Lève-Toi” .

Le duo lance à travers cette chanson un appel à la foule, lui demandant de se manifester et d’agir contre la violence, le rejet de l’autre et l’ignorance. Un appel pour défendre les femmes et unir les efforts pour concrétiser les rêves et bâtir un monde plus juste.

Un texte puissant qui appelle à l’éveil des consciences endormies. Un hymne pour le droit des femmes dans le monde et les libertés porté par deux voix exceptionnelles des deux rives de la méditerranée.

Clip “Lève-Toi” de Barbara Pravi ft Emel Mathlouthi:

Sortie le 8 mars parallèlement à la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la chanson Lève-toi est écrite et interprétée par le duo Barbara Pravi et Emel Mathlouthi. Le clip est sous-titré en français et en arabe.

S.B.