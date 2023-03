Tunisie Telecom a organisé une journée spéciale intitulée “TT Network Day”. Un rendez-vous qui a rassemblé plusieurs acteurs de l’écosystème entrepreneurial, technologique et de l’innovation tunisien jeudi 16 mars 2023 au pavillon des Baies de Gammarth.

Cet événement exclusif de Tunisie Telecom qui vise à devenir un rendez-vous annuel était l’occasion de dévoiler les performances réalisées par TT au cours de l’année écoulée et celles d’avant mais aussi une fenêtre ouverte sur ses ambitions futures et ses objectifs afin de diffuser les technologies de pointe et vulgariser l’accès à un avenir connecté.

TT Network Day célèbre les 25 ans du GSM en Tunisie

Notre futur ne peut être garanti que par la connectivité, ‘If you can Connect the people, you can create the future’, si vous pouvez connecter les gens, vous pouvez créer le futur…C’est avec ces mots que le PDG de Tunisie Telecom Lassaad Ben Dhiab lance l’événement TT Network Day qui s’est organisé en marge d’une date spéciale; “les 25 ans du GSM“. La téléphonie mobile a été lancée en Tunisie en 1998. Les possesseurs d’une ligne GSM affichaient à cette époque des numéros avec l’indicatif ’98’ de TT.

Tunisie Telecom a tenu à célébrer un anniversaire important pour l’opérateur national et la Tunisie, car il y a 25 ans, c’est une étape cruciale dans l’histoire des télécommunications qui a été franchie et a permis à de plus en plus de Tunisiens d’avoir accès à la technologie mobile, de se connecter les uns aux autres et de faire progresser l’économie du pays.

Dates clés de TT : 1848 : 1er Réseau Téléphonique en Tunisie (Inauguration du premier réseau téléphonique aérien reliant le Bardo, Tunis et la Goulette). 1996 : 1er du câble sous-marin Keltra reliant Kelibia et Trapani (Italie). 1998 : 1ère ligne GSM via Tunisie Telecom et 1ère communication GSM sur le réseau public. 2002 : 1ère connexion ADSL (Lancement de l’ADSL pour le grand public et les Entreprises, à partir du réseau de téléphonie Fixe). 2006 :1 ère connexion Fibre Optique. 2020 : 1er test 5G en Tunisie 2022 : 1er projet Zones Blanches finalisé (Connecter au réseau téléphonique et internet 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180.000 habitants dans 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats).

Aujourd’hui Tunisie Telecom couvre 98% du territoire national en 4G, elle fournit ses services à 6M d’abonnés sur les 24 gouvernorats Tunisiens.

Ambitions de TT : Le mobile sur la voie de la 5G, une couverture THD partout et une infrastructure perfectionnée

Oussema Samet Directeur Exécutif du Développement des Réseaux de TT a exposé les ambitions de Tunisie Telecom en terme de connectivité et couverture réseau. Il explique que TT vise une couverture THD de 99% des Tunisiens d’ici la fin de 2023 rendue possible par la modernisation de tout le réseau mobile en 4G prêt pour la 5G.

“nous sommes fier de dire que nous avons été les premiers en Tunisie à avoir testé la 5G sur un réseau live avec un Core 5G vEPC NSA et avoir atteint le débit de plus de 2G. nous avons créé un environnement et un écosystème de tests dont peuvent bénéficier les partenaires” a-t-il annoncé. Ainsi, sur le mobile, TT est l’opérateur le plus 5G ready.

En relation avec la téléphonie fixe, plus de 35000 Km de fibre optiques sont déployés par TT sur les 24 gouvernorats et toutes les délégations pour donner l’accès au très haut débit à tous les foyers tunisiens (1.1 millions d’accès VDSL/super V et des débits possibles à 300 et 500M).

L’objectif sur les 3 prochaines années est de quintupler la capacité du réseau FTTH aussi dit GPON et atteindre les 500 000 foyers et permettre ainsi la démocratisation de la FO et atteindre des débits moyens clients à 50Mbps à la fin de l’année 2024 équivalent aux standards internationaux.

Concernant l’infrastructure , TT a été le 1er opérateur Tunisien à avoir son câble sous-marin « Hannibal » depuis 2009, nous sommes interconnectés au monde de l’internet à travers trois câble et allons avoir une capacité d’interconnexion de 1,7 T à la fin de 2023, précise Samet. TT oeuvre pour augmenter la capacité de collecte nationale avec un doublement de la capacité + 1.4T des chefs lieu dédiés au THD. L’objectif futur est quintupler les capacités des axes IP avec des passages de 10G au 50G et au 100G.

Tunisie Telecom remporte 2 prix : Elu meilleur produit d’année pour l’offre La Fibre Rapido et meilleure performance Internet mobile pour la 4ème année consécutive

TT Network Day a révélé deux distinctions de taille remportées par l’opérateur nationale tunisien. En effet, l’offre Fibre RAPIDO, La fibre optique de Tunisie Telecom, vient de remporter le prix ‘ Elu meilleur produit de l’année’ 2023 en Tunisie . Cette offre permet d’accéder à l’internet très haut débit de Tunisie Telecom jusqu’à 100M. C’est une offre Double Play VOIP & Internet Très Haut Débit destinée aux clients résidentiels dans les zones fibrées, et ce en mode guichet unique auprès de TT ou FSI.

De plus, Tunisie Telecom, s’est distinguée en termes d’expérience mobile. Tunisie Telecom a réalisé en 2022 les “meilleures performances de l’internet mobile en Tunisie” pour la 4ème année consécutive, selon nPerf dont le CEO Renaud KERADEC était présent pour décerner en personne au PDG de TT, M. Lassâad Ben Dhiab le trophée de nPerf 2022 . A noter que Tunisie Telecom a remporté ce prix en 2019, 2020, 2021, et 2022.

La vision à long terme de TT est de devenir une entité telco 3.0 qui offrira des centaines de services rassemblant des applications et des contenus provenant de diverses sources (y compris l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 5G, etc.) pour créer des offres de produits et de services composites améliorant leur pertinence dans l’économie numérique. Des ambitions que l’opérateur national est en bonne voie de concrétiser.

