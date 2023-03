Barrage de Sidi Salem : le barrage rempli à son plus bas niveau depuis 1982 (en novembre 2022)

Le barrage de Sidi Salem est rempli à son plus bas niveau depuis sa mise en exploitation en 1982. Le barrage de Sidi Salem est considéré comme étant le plus important ouvrage hydrique en Tunisie. Le sous-directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l’Agriculture, Fayçal Khémiri, indique que le manque d’eau est estimé à 83%, avec une capacité de stockage de 580 millions de mètres cubes et actuellement seulement 97 millions de mètres cubes disponibles.

En novembre 2022, le barrage n’a été rempli qu’à hauteur de 17%, atteignant un niveau de 86 millions de mètres cubes, soit une perte de 483 millions de mètres cubes. Bien que le volume hydraulique ait augmenté depuis septembre 2022 jusqu’à mars 2023, atteignant 31,8 millions de mètres cubes, ce chiffre est considéré comme très faible par rapport à la capacité de stockage de l’ouvrage.