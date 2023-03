Imsakia Ramadan 2023 : horaires de l’Imsak et de l’Iftar dans le grand Tunis et toute la Tunisie

Imsakia Ramadan 2023 , ou les horaires de l’Imsak (arrêt du jeûne) et de l’Iftar (Rupture du jeûne), sont rendus publics par l’INM, l’institut national de la météorologie. Le 1er jour du Ramadan 2023, 1444 de l’hégire, coïncide avec jeudi 23 mars 2023 en Tunisie selon l’annonce faite par le mufti de la république.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit Imsakia Ramadan 2023 dans le grand Tunis, soit les horaires relatifs à al Imsak et al Iftar , précisément dans les villes de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba et leurs environs.

Imsakia Ramadan 2023 Tunis

Imsakia Ramadan 2023 Ariana

Imsakia Ramadan 2023 Ben Arous

Imsakia Ramadan 2023 Manouba

Imsakia Ramadan 2023 en Tunisie, pour tous les gouvernorats de la république et les villes Tunisiennes est accessible via le lien suivant –> https://www.meteo.tn/ar/actualites/imsakia-tunisie-

A noter que l’INM est l’institution officielle et reconnue, qui est apte à donner les horaires précis de l’Imsak et de l’Iftar durant le mois sacré du Ramadan 2023 (1444 de l’hégire) relatifs à toute la Tunisie. Les horaires qui sont affichés sur le site de l’INM couvrent de nombreuses villes tunisiennes, y compris des zones géographiquement isolées.

