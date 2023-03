Match Tunisie vs Lybie : billets en vente , entrée gratuite pour les femmes et les enfants à Radès

Le match Tunisie vs Lybie se déroule vendredi 24 mars 2023 pour le compte de la 3ème journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations, la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Le Match Tunisie vs Lybie sera joué à 21H30 sur la pelouse du stade Hamadi Agerbi à Radès.

La Fédération Tunisienne de Football informe que la vente des billets pour le match Tunisie vs Lybie commencent jeudi 23 mars aux guichets du stade d’El Menzah. Les prix des billets sont de 10, 15 et 20 dt. Par ailleurs, les femmes et les enfants de moins de 18 ans pourront assister gratuitement au match au stade de Rades vendredi après la rupture du jeûne.

