Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions

La Météo en Tunisie est marquée jeudi 23 mars, premier jour du ramadan 2023 par un ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions. Des possibilité d’apparition de brume locale, sur les zones basses, aux premières heures de la journée, puis ciel peu nuageux sur l’ensemble de régions du pays, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera peu agitée dans le nord et houleuse dans le reste des côtes. Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 25 degrés.