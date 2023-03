Avis aux étudiants algériens : 15 bourses pour un master class à Tunis

Avis aux étudiants Algériens et ceux inscrits dans des universités algériennes, l’IRMC de Tunis et le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) d’Alger organisent une Master Class en langue française qui s’adresse aux étudiant·e·s de Master 2 et de Doctorat inscrit.es dans une université algérienne, dans une discipline de sciences humaines et sociales. Cette session aura lieu à Tunis du 1er au 15 juin 2023.

15 bourses seront octroyées pour participer à ce stage d’été de 2 semaines. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 24 avril 2023. Les réponses seront transmises le 05 mai 2023.

L’Appel à candidature :

Télécharger (PDF, 273KB)

Plus d’informations sur le site de l’IRMC

