La startup Wefix fondée par Sabri Cheriha recycle les appareils électroménagers usagés (Success Story)

La startup Wefix nichée au quartier Bhar Lazrag de la Marsa a été fondée par Sabri Cheriha, un entrepreneur tunisien qui a choisi de miser sur le recyclage des objets utilisés et donner une seconde vie aux appareils électroménagers que certains n’en veulent plus.

Wefix se présente comme une véritable caverne d’Ali Baba où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle! Dans cet espace s’entassent et s’empilent des centaines d’appareils électriques et de pièces détachées en fin de vie, qui n’attendent que d’être ressuscités.

Des machines à laver, en passant par les réfrigérateurs, jusqu’aux machines à café, Sabri et son équipe de techniciens chevronnés réparent, reconditionnent et recyclent toutes sortes d’électroménagers qui leur tombent sous la main.

Avec sa startup baptisée “Wefix”, le jeune homme entend promouvoir l’économie circulaire, en incitant les consommateurs à se tourner vers un mode de consommation sobre, durable et plus éco-responsable. ” En privilégiant la réparation au rachat, nous contribuons à réduire les déchets électriques dans le pays, ce qui permet de minimiser leurs effets nocifs sur l’environnement et la santé publique “, déclare Sabri dans un entretien accordé à l’agence TAP.

La naissance de la startup Wefix

Sabri explique que durant la période du covid, il a été très sollicité par son entourage pour réparer leurs machines à café, de par son expérience dans le secteur de la distribution automatique. Dès lors, il a découvert que la demande était de plus en plus croissante et que la réparation était un marché porteur..

Il a bénéficié au début de l’aide du Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire, ” Lab’ess ” un incubateur qui fournit un appui financier et un accompagnement à la création de startups.

Témoignage en vidéo :



De fil en aiguille, il parvient à mettre son projet sur les rails en septembre 2021 et à recevoir le label ” Startup Act “, quelques mois après. Ce titre est accordé par le ministère des technologies de la communication à toute entreprise de droit tunisien qui respecte les critères de labellisation dont l’innovation et la scalabilité.

Sabri se dit aujourd’hui ” satisfait ” du chemin parcouru. A ce jour, son entreprise a réussi à collecter une centaine d’appareils usagés et éviter près de soixante tonnes de déchets électriques.

La Tunisie produit 100 000 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) par an Selon l’Agence Nationale de Gestion des Déchets. Ces déchets contiennent plusieurs substances dangereuses comme le mercure, le plomb, les retardateurs de flamme bromés qui constituent des risques majeurs pour l’environnement et la santé des personnes, souligne le rapport ” Global E-Waste Monitor 2020 ” publié par le Global E-waste Statistics Partnership (GESP).

Comment contacter la startup Wefix ?

Sabri a mis en place une plateforme digitale “Wefix” www.wefix.tn pour faciliter l’accès à ces services. Le site permet à tout utilisateur résidant à Tunis, Bizerte et Nabeul de remplir, en quelques clics, un formulaire en ligne afin de renseigner sur son adresse, le type d’appareil endommagé et la nature de la panne.

Une fois le formulaire rempli, un technicien se déplace à l’adresse indiquée, en moins de 48h, afin de récupérer l’objet défectueux.

La plateforme offre aussi, la possibilité aux clients de faire don de leurs appareils irréparables. L’objectif étant d’en extraire les pièces détachées pour servir à la réparation d’autres électroménagers.

Outre l’impact bénéfique pour l’environnement, la remise en état d’un appareil usagé permet aux ménages de faire des économies et de préserver ainsi, leur pouvoir d’achat.

” Face à l’inflation, il est devenu difficile aujourd’hui de s’offrir le luxe d’un équipement neuf, d’autant plus, lorsqu’il s’agit des gros électroménagers comme les machines à laver. C’est pourquoi, nous nous sommes dit qu’il fallait introduire un service de vente d’appareils reconditionnés, outre celui de la réparation “, indique le promoteur de Wefix.

D’après lui, sa startup est aujourd’hui la seule de son secteur à proposer à ses clients des appareils reconditionnés qui sont des produits de seconde main, remis à neuf et revendus à un tarif réduit, avec une garantie.

A terme, le promoteur de Wefix ambitionne d’étendre ses activités à tout le territoire tunisien et d’élargir son champ d’intervention pour inclure les appareils électroniques comme les téléphones et les ordinateurs.

Tekiano avec TAP

