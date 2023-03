Météo en Tunisie : Hausse relative des températures

La Météo en Tunisie se démarque par une hausse relative des températures vendredi 24 mars 2023. La situation météorologique sera favorable à l’apparition de brouillard locales dans les régions côtières aux premières heures de la journée, puis le temps sera peu nuageux à partiellement nuageux au cours de la nuit, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures seront en hausse relative et les maximales seront comprises entre 24 et 25 degrés dans les gouvernorats de Sahel et oscilleront entre 25 et 29 degrés à l’intérieur du pays.

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40 km/h près des côtes et la mer sera peu agitée à houleuse.