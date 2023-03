Match Algérie vs Niger au stade de Radès : où regarder le match du 27 mars?

Le Match Algérie vs Niger se déroule au stade de Radès samedi 27 mars 2023. Le Match Algérie vs Niger est prévu à 17h il s’insère dans dans le cadre de la 4e journée (Groupe F) des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

L’Algérie s’était face au Niger à l’aller 2-1. L’accès au stade Hamadi Agrebi à Radès sera gratuit pour les supporters des deux sélections algérienne et nigérienne et aussi au public Tunisien.

Vous pouvez regarder le Match Algérie vs Niger en direct live sur les chaines beinsports ar 4 et beinsports fr 2. Le streaming du Match Algérie vs Niger est disponible sur le site de beinconnect.

