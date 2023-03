Raksha.tn la plateforme streaming Tunisienne pour regarder les films récents et les séries du Ramadan 2023

Raksha.tn est une nouvelle plateforme streaming tunisienne qui est actuellement réservée exclusivement aux abonnés de Tunisie Telecom. Avec Raksha, découvrez des films, des documentaires et des séries du monde entier, en plus de séries exclusifs du ramadan 2023 et accédez à tous vos divertissements préférés où que vous soyez.

Raksha propose des films et contenus locaux made in Tunisie, du contenu international chez vous en illimité. Des nouveautés cinéma juste après sa sortie en salles en plus des grands classiques de tous les genres du cinéma et les nouvelles créations exclusives originales. Un espace kids privilégié pour les plus jeunes est proposé. Vous y trouverez du divertissement pour petits et grands.

La plateforme streaming Raksha.tn permet un visionnage simultané sur plusieurs écrans: sur smart tv compatibles, apps, ordinateurs, mobiles et tablettes en plus de recommandations personnalisées et une recherche facilité. Vous pouvez aussi créér vos watchlist pour laisser pour demain ce que l’on ne peut par regarder aujourd’hui.

Elle est disponible pour un abonnement sans engagement pour les abonnés de Tunisie Télécom. Vous pouvez regarder Raksha.Tn sur le site web ou en téléchargeant l’application mobile Raksha TN sur Play Store .

