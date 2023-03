Match Libye vs Tunisie: où regarder le match retour qualificatif à la CAN 2023 du 28 mars

Le Match Libye vs Tunisie se déroule mardi 28 mars 2023 dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le match Libye vs Tunisie se joue à partir de 21H au stade des Martyrs de Bnina à Benghazi.

Les aigles de Carthage avaient remporté la rencontre aller sur un score de 3-0 vendredi dernier au stade de Radès et conforté leur leadership du groupe D avec 7 points.

Le match Libye vs Tunisie sera transmis en direct live sur les chaines Beinsports ar 4 et beinsports fr 2. Le streaming du match Libye vs Tunisie est disponible sur le site de beinconnect.

