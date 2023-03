La manifestation Saha Chribtek est de retour. Le Goethe Institut Tunis informe qu’il organise à nouveau les nuits festives du Ramadan du 01 au 19 avril 2023 en plein air dans le jardin de l’institut et à la cité de la culture de Tunis.

La programmation ramadanesque du Goethe-Institut Tunis s’est déroulée essentiellement

en ligne lors des ramadan précédents durant 2 ans à cause de la pandémie. Cette année, Saha Chribtek s’organise en présentiel pour un ramadan 2023 qui s’annonce convivial et festif grâce à sa programmation éclectique.

Programme de la 6ème édition de Saha Chribtek par le Goethe Institut Tunis

– Samedi 01 Avril à 21H30 :CINÉ-CONCERT à Cité de la culture Tunis:

Ciné-concert du film allemand « Les aventures du prince Ahmed » de Lotte Reiniger, avec la musique originale de Pan-J et Don Pac’ à la salle Omar Khelifi. Tarif étudiant : 5dt / Tarif normal 7dt

– Vendredi 14 avril à 21H30 : CONCERT Au jardin du Goethe-Institut Tunis:

BENJEMY PRES. SIN’: C’est une performance sonore alternant entre sons tribaux et

traditionnels tunisiens mélangés à des atmosphères électroniques. En live, ce projet propose des sets percussifs et dansants qui mêlent musique traditionnelle arabe et sonorités électro. Entrée libre et gratuite.

– Mercredi 19 avril à 21H00 : Fête foraine au Jardin du Goethe-Institut Tunis.

Dans le jardin du Goethe-Institut, les convives trouveront leur compte en jouant à des jeux de société tunisiens et allemands, en découvrant des stands, truffés d’amuse-gueules et de surprises, en s’enivrant de musique, sans oublier clown et marionnettiste et des stands de barbes à papa, pop-corn, gâteaux allemands et photobooth. Entrée libre et gratuite.

Tekiano