Spectacle Homo Deus de Issam Ayari à la Maison de la Tunisie à Paris

Le spectacle Homo Deus de Issam Ayari sera présentée à la Maison de la Tunisie à Paris lors de deux soirées ramadanesques les vendredi 31 Mars et samedi 1 Avril 2023. L’ATUGE, Association des Tunisiens des Grandes Ecoles, invite le comédien Issam Ayari à se produire à Paris et présenter son monodrame au Pavillon Habib Bourguiba.

Le spectacle en dialecte tunisien d’une durée de 80 minutes est une comédie théâtre de et par le comédien Issam Ayari sous une direction artistique de Taoufik Jebali. Une production El Teatro 2022.

Homo deus est une espèce dite ‘augmentée’. Elle est classée dans la catégorie mi-homme mi-machine. Mais Homo deus le comédien n’a que faire de ce transhumanisme ambiant et de son évolution vers une espèce mi-figue mi-raisin. Il tente une expérience spirituelle pour échapper à cette situation étouffante ; et sombre rapidement dans la dépression et l’alcoolisme…

Les billets du spectacle HOMO DEUS A PARIS sont disponibles sur le site helloasso.com.

Tekiano