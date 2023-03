La série Galaxy Watch5 vous aide à obtenir le sommeil que vous souhaitez! En marge de la Journée mondiale du sommeil, Samsung explique que tous les sommeils ne sont pas égaux. Comment cela?

Il y a une raison pour laquelle nous dormons pendant environ un tiers de notre vie : le sommeil permet à notre corps et à notre esprit de récupérer, et son absence réduit notre capacité à bien fonctionner et à penser clairement. Pourtant, pour beaucoup, bien dormir est un défi qui n’a fait qu’empirer au cours des dernières années.

C’est pourquoi Samsung place le sommeil au premier plan en reconnaissant qu’un sommeil de qualité est fondamental pour notre santé holistique et en attirant l’attention sur l’importance d’habitudes de sommeil saines dans le monde entier.

Samsung veut aider les gens à optimiser leurs nuits comme ils font leurs journées grâce à des technologies innovantes comme la série Galaxy Watch5 . Alors que la surveillance du sommeil devient une tendance en matière de santé, déjà environ 50 % des utilisateurs de Galaxy Watch suivent leurs habitudes de sommeil au moins une fois par semaine, 40 % d’entre eux le faisant plus de trois fois par semaine. Cela aide à développer de bonnes habitudes, car une fois que vous comprenez mieux vos habitudes de sommeil, il devient plus facile de les améliorer et de les maintenir, ce qui conduit à une nuit de sommeil plus saine.

Pour célébrer la Journée mondiale du sommeil le 17 mars, ainsi que la Semaine de sensibilisation au sommeil ® de la National Sleep Foundation, Samsung partage des conseils utiles pour réussir une bonne nuit de sommeil.

Comprendre votre rythme de sommeil pour développer de meilleures habitudes

Comme le rythme de sommeil de chacun est différent, il est important de savoir ce qui est unique chez vous, et Samsung a rendu le suivi et la compréhension aussi faciles.

Prenez le capteur BioActive de Galaxy Watch. Il surveille vos habitudes de sommeil uniques – que vous soyez éveillé, lorsque vous atteignez un sommeil profond et votre niveau d’oxygène dans le sang, par exemple – et vous présente les résultats le lendemain matin dans l’application Samsung Health dans un format convivial et facile à utiliser. comprendre de manière.

Mais le suivi ne suffit pas en soi. Il est tout aussi important d’établir de bonnes habitudes, et Samsung vous facilite la tâche avec Sleep Coaching . Il utilise un programme personnalisé d’un mois qui suit votre rythme de sommeil sur sept jours, puis attribue l’un des huit symboles animaux du sommeil pour le représenter. Le coaching du sommeil vous met ensuite sur la voie de définir des habitudes et des routines saines pour vous aider à obtenir une bonne nuit de sommeil de manière plus cohérente. Il garde une trace de vos activités quotidiennes et donne ensuite des conseils et des conseils pour mieux les gérer, de l’exercice et de la nutrition à la pleine conscience et au suivi de la santé.

Créer un environnement propice au sommeil

Même notre environnement de sommeil est important, et des choses apparemment petites comme la lumière de l’écran ou la température ambiante peuvent avoir un impact sur notre sommeil. Réduisez les distractions de vos appareils mobiles en synchronisant automatiquement le mode veille entre votre smartphone Galaxy et votre montre pour désactiver les notifications et changer l’arrière-plan du téléphone en niveaux de gris. Il désactive également Always On Display et garantit que votre Galaxy Watch ne s’activera pas lorsque vous toucherez l’écran ou bougerez votre poignet.

Et en ce qui concerne les appareils domestiques connectés, SmartThings vous permet de contrôler une large gamme de produits domestiques intelligents fabriqués par Samsung et ses partenaires. Galaxy Watch peut également suivre le moment où vous vous endormez chaque nuit et fermer automatiquement les stores de la chambre ou éteindre les lumières et le climatiseur.

Avec une meilleure compréhension de vos habitudes de sommeil, vous pouvez définir des habitudes positives pour obtenir un meilleur sommeil et avoir un impact positif sur votre bien-être général. Samsung s’engage à continuer d’améliorer nos expériences de santé uniques avec des solutions centrées sur le sommeil. Les partenariats stratégiques en cours avec des leaders de l’industrie, y compris la National Sleep Foundation , continueront de concrétiser la vision holistique du sommeil de Samsung, offrant des informations encore plus intuitives et exploitables pour aider chacun à atteindre ses objectifs de bien-être.

Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro, veuillez visiter :

Galaxy Watch5 : www.samsung.com/galaxy-watch5

Galaxy Watch5 Pro : www.samsung.com/galaxy-watch5-pro

Tekiano avec communiqué