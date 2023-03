Une Enquête sur la propriété intellectuelle et la gestion de ses actifs est lancée par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce questionnaire en ligne s’insère dans le cadre des efforts déployés pour collecter des données sur le niveau de connaissance et de maitrise des différents intervenants dans le système de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique des fondamentaux de la Propriété Intellectuelle (PI) en général et la propriété industrielle en particulier.

L’objectif est aussi d’identifier les besoins de ses établissements universitaires et de recherche en nouveaux métiers précise le MESRS représenté par la Direction Générale de la Valorisation de la Recherche.

Il invite les responsables des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche , les chercheurs, les professeurs universitaires, les enseignants, les étudiants ainsi que tous les acteurs du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à consulter et remplir ce questionnaire à travers le lien suivant :

https://docs.google.com/…/1Pc0lheOgw0SQudYoOOSIBo1../edit

Le lien sera fermé le 10 avril 2023 précise le ministère.

Tekiano