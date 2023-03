Feuilleton “L’ambassadeur Hood à la Médina de Tunis”, découvrez l’épisode 1 en ligne ‘L’iftar’ ! 

Un feuilleton avec l’ambassadeur Hood à la Médina de Tunis est lancé par la page officielle de l’U.S. Embassy Tunis. Le personnage principal de ce feuilleton insolite, n’est autre que l’ambassadeur des USA en Tunisie, fraichement nommé, le diplomate Joey Hood.

Dans une approche qui n’est pas conventionnelle et qui innove par rapport à la communication habituelle des ambassades, le nouvel ambassadeur des USA propose aux internautes de suivre ses découvertes de la médina de Tunis en vidéo.

“Nous avons appris de votre part que visiter la Medina pendant le Ramadan constitue une tradition où les familles et les amis rompent leur jeûne, se rassemblent pour la prière et dégustent des délices tunisiens authentiques. Suivez l’ambassadeur Joey Hood alors qu’il navigue dans les allées captivantes de la vieille Medina et goûte aux plats traditionnels tunisiens du Ramadan, lit-on dans la présentation de la vidéo, mise en ligne sur la page Facebook de l’ambassade, dans la soirée du mercredi 29 mars 2023.

Découvrez l’épisode 1 intitulé “L’ambassadeur Hood à la Médina” partie 1 Rupture du Jeûne :

Dans le premier épisode de cette série qui se divise en trois parties, l’ambassadeur Hood vit son premier iftar dans la Médina de Tunis avec des membres de l’équipe de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie. Ces derniers lui montrent les rituelles à suivre pour rompre le jeûne, dans le célèbre restaurant El Ali.

Quelles autres traditions de Ramadan recommandez-vous à l’ambassadeur Hood?, lit-on dans le texte qui accompagne la vidéo. Une question qui présage une suite de plusieurs épisodes de ce feuilleton insolite spécial Ramadan 2023 “L’Ambassadeur Hood à la Médina”.

S.B.