La Météo en Tunisie est caractérisée par des températures qui sont relativement en hausse jeudi, 30 mars 2023. Les maximales varient entre 20 et 25 degrés sur les zones côtières et entre 25 et 30 à l’intérieur du pays.

Vent faible à modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 40km près des côtes est. Mer peu agitée à agitée à l’est du pays. Temps partiellement nuageux au nord et peu nuageux nuageux au centre et au sud.