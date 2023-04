Le Festival Layali Ramadan a pour partenaire le Groupe ARTES-ADEV

Fidèle à ses fondamentaux d’entreprise citoyenne, le Groupe ARTES-ADEV, concessionnaire des marques Renault, Dacia et NISSAN, a choisi d’être le partenaire de « Casa Tarab » dans l’organisation de son 2ème Festival Layali Ramadan qui se tient du 25 mars au 21 avril à l’hôtel Le Palace Gammarth.

Le groupe assure partager avec ce festival des valeurs d’excellence.

A cette occasion et dans le cadre de stratégie de marketing de proximité, le Groupe expose tout au long du festival ses modèles phares pour permettre à l’assistance de savourer la bonne musique et de découvrir la Renault AUSTRAL, le SUV qui impressionne et impose par son design élancé, sa signature lumineuse raffinée, son intérieur de qualité et ses technologies intelligentes embarquées qui offrent une conduite agréable et un confort inégalé.

Egalement à la fête, la marque DACIA, qui ne cesse d’impressionner le public par sa révolution stylistique avec ses modèles DUSTER – le baroudeur tout terrain qui allie robustesse et design -, LOGAN – la berline familiale et confortable avec son habitacle, ses équipements ainsi que son coffre volumineux – et enfin la SANDERO STEPWAY – le Crossover distingué par ses formes, son intérieur fonctionnel et ses finitions dynamiques.

L’association Renault – Casa Tarab est savoureuse avec les ingrédients de qualité qui sont le raffinement, la mélomanie, la douceur, l’ingéniosité, l’enracinement patrimonial, l’attractivité et l’authenticité qui qualifient la marque au losange et les plateaux musicaux qui vont gratifier cette édition exceptionnelle de Layali Ramadan.