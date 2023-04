Des lycéens de Haffouz représenteront la Tunisie au FIRST LEGO LEAGUE World Robotics Championship, la compétition est prévue du 19 au 22 avril, à Houston (USA). Le Club de la Robotique de Haffouz “Haffouz Heroes” s’est qualifié pour représenter la Tunisie dans ce tournoi mondial.

La Première ministre Tunisienne Najla Bouden Ramdan, a personnellement reçu une délégation de la team Haffouz Heroes qui représentera la Tunisie au Championnat mondial de robotique FIRST LEGO LEAGUE avec son coach Salah Saadlawi en présence du ministre de l’Éducation Mohamed Ali Bougdiri.

Le club de robotique Haffouz Heroes a remporté la première place au Championnat de robotique de Tunisie, se qualifiant ainsi pour le Championnat mondial de robotique FIRST LEGO LEAGUE.

La FIRST® LEGO® League initie les enfants âgés de 4 à 16 ans aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM) grâce à un apprentissage pratique, amusant et passionnant. Les participants acquièrent une expérience de résolution de problèmes du monde réel grâce à un programme mondial de robotique guidé, aidant les étudiants et les enseignants d’aujourd’hui à construire un avenir meilleur ensemble.

En vidéo, une représentation d’une des réalisations de l’équipe Championne de Haffouz partagée par leur coach

https://www.facebook.com/saadlaoui.slah/videos/867291387703054

Salah Saadlawi, entraîneur du club de robotique Haffouz Heroes a salué l’initiative de la Première ministre et son encouragement envers l’équipe qui participera à cette compétition mondiale, soulignant l’importance de cette participation qui offrira à la délégation tunisienne une opportunité de développer leurs capacités intellectuelles et créatives, en particulier dans le domaine des technologies modernes. Il a également souligné la nécessité que la Tunisie ait une vision claire et une stratégie pour le développement de la robotique éducative dans le secteur de l’éducation.

A noter que les cinq lycéens poursuivent leurs études au lycée secondaire public Farhat Hachad à Kairouan et qu’ils ont réussi à se qualifier malgré les faibles moyens proposés par leur établissement étatique.

Les internautes ont salué la mise en avant de cette catégorie de jeunes lycéens tunisiens qui véhiculent une belle image du pays, à l’inverse de ce qui véhiculé dans des feuilletons plébiscités en ce ramadan 2023 à l’instar du feuilleton Fallujah qui expose des portraits de lycéens aux comportements controversés.

I.D.